Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260420-1-PDNMS-Beschuldigter aus Altkleidercontainer befreit - Zwei Personen bei Diebstahl aus Altkleidercontainern in Neumünster festgestellt

Neumünster (ots)

Am 19.04.2026 konnte nach einem Zeugenhinweis eine Person an einem Altkleidercontainer in Neumünster durch die Polizei festgestellt werden, die dort Kleidung entwendete. Eine weitere Person wurde aus dem Inneren des Containers befreit. Doch die Täter kehrten auch nach den polizeilichen Maßnahmen noch einmal zum Tatort zurück.

Gestern Morgen gegen 00.30 Uhr wurde die Polizei Neumünster in die Warmsdorfstraße, Neumünster entsandt. Hier sollte eine Person einen Altkleidercontainer plündern.

Nachdem der 22-jährige Rumäne vor Ort durch die Polizisten angetroffen wurde, konnte schnell festgestellt werden, dass sich innerhalb des Containers eine weitere Person befand.

Mittels eines Trennschleifers wurde der Container durch die Beamten geöffnet und eine Person, ebenfalls ein 22-jähriger Rumäne, befreit.

Beide Personen wurden zunächst zum 1. PR Neumünster verbracht und dort nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 02:30 Uhr wurde erneut der Einsatz gemeldet, dass sich zwei Personen an einem Altkleidercontainer in der Warmsdorfstraße zu schaffen machen.

Beim Eintreffen der Polizei konnten die selben Beschuldigten im Nahbereich angetroffen werden. Diese wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erneut entlassen.

Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell