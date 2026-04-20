PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260420-1-PDNMS-Beschuldigter aus Altkleidercontainer befreit - Zwei Personen bei Diebstahl aus Altkleidercontainern in Neumünster festgestellt

Neumünster (ots)

Am 19.04.2026 konnte nach einem Zeugenhinweis eine Person an einem Altkleidercontainer in Neumünster durch die Polizei festgestellt werden, die dort Kleidung entwendete. Eine weitere Person wurde aus dem Inneren des Containers befreit. Doch die Täter kehrten auch nach den polizeilichen Maßnahmen noch einmal zum Tatort zurück.

Gestern Morgen gegen 00.30 Uhr wurde die Polizei Neumünster in die Warmsdorfstraße, Neumünster entsandt. Hier sollte eine Person einen Altkleidercontainer plündern.

Nachdem der 22-jährige Rumäne vor Ort durch die Polizisten angetroffen wurde, konnte schnell festgestellt werden, dass sich innerhalb des Containers eine weitere Person befand.

Mittels eines Trennschleifers wurde der Container durch die Beamten geöffnet und eine Person, ebenfalls ein 22-jähriger Rumäne, befreit.

Beide Personen wurden zunächst zum 1. PR Neumünster verbracht und dort nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 02:30 Uhr wurde erneut der Einsatz gemeldet, dass sich zwei Personen an einem Altkleidercontainer in der Warmsdorfstraße zu schaffen machen.

Beim Eintreffen der Polizei konnten die selben Beschuldigten im Nahbereich angetroffen werden. Diese wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erneut entlassen.

Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 07:46

    POL-NMS: 20260417-2-PDNMS-Fahrzeug mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

    Neumünster (ots) - Am 15.04.2026 wurde ein Fahrzeug in Neumünster kontrolliert, welches erhebliche Mängel aufwies. In Folge dessen wurde die Weiterfahrt untersagt. Bereits am Mittwoch wurde gegen 16:00 Uhr ein Sprinter einer Spedition aus Nützen (Segeberg) an der AS Neumünster-Mitte durch eine Funkstreifenbesatzung des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 07:46

    POL-NMS: 20260417-1-PDNMS-Verkehrsunfall aufgrund von Trunkenheit auf der A7

    Bundesautobahn 7/ Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 16.04.2026 kam es auf der A7 in Höhe Dätgen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein Beteiligter war alkoholisiert. Gestern Abend gegen 19:00 Uhr wurden mehrere Fahrzeuge des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 11:20

    POL-NMS: 20260416-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Raubtat auf Schulweg in Bordesholm

    Bordesholm / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 15.04.2026 wurde eine 13-jähriges Mädchen auf ihrem Weg zur Schule in Bordesholm von einem männlichen Täter überfallen. Die Kriminalpolizei in Neumünster ermittelt und sucht nach Zeugen. Gestern wurde durch eine 13-jährige Geschädigte bei der Polizei Bordesholm ein Raub angezeigt. Das Mädchen erklärte, dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren