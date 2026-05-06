POL-KN: (Singen
Lkr. Konstanz) - 91-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise (05.05.2026)
Singen (ots)
Seit Dienstagnachmittag wird die 91-jährige Maria D. vermisst. Gegen 14:30 Uhr verließ sie nach einer Behandlung das Krankenhaus Singen in unbekannte Richtung.
Die Vermisste ist etwa 160 cm groß, von normaler Statur, hat weiße kurze Haare, trägt eine Brille, dunkle Kleidung und eine Gipsschiene am Arm. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Unter folgendem Link kann ein Bild der Frau in Augenschein genommen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/singen-vermisstenfahndung/
Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07731 995-0 beim Polizeipräsidium Konstanz zu melden.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
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