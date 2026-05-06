PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Fußgängerin nach Unfall schwerverletzt (30.04.2026)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Am vergangenen Donnerstag hat sich auf der Hauptstraße in Triberg eine Fußgängerin bei einem Unfall schwerverletzt. Ein 31-Jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen von der Schwendistraße auf die Hauptstraße eine 66-jährige Fußgängerin. Die Seniorin verletzte sich durch den Aufprall und Sturz schwer und musste in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 15:14

    POL-KN: (VS-Villingen / Schwarzwald Baar Kreis) Fehler beim Ausparken (06.05.2026)

    VS-Villingen (ots) - Auf der Christel-Pache-Straße hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall mit 25.000 Euro Gesamtschaden zugetragen. Eine 26-jährige VW-Fahrerin übersah beim Anfahren vom Straßenrand einen vorbeifahrenden 62-Jährigen in einem Audi. Die beiden Wagen stießen seitlich zusammen. Trotz des erheblichen Schadens blieben alle Beteiligten unverletzt. ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 12:00

    POL-KN: (Radolfzell / Landkreis Konstanz) Explosion auf Balkon - Zeugenaufruf (05.05.2026)

    Radolfzell (ots) - Anwohner der Steinstraße sind am späten Dienstagabend, gegen 22 Uhr, aufgeschreckt, als eine laute Explosion einen Balkon eines Mehrfamilienhauses verwüstet hat. Einen Sprengsatz unbekannter Art warfen Täter auf einen Balkon im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Dort detonierte der Gegenstand und verwüstete nicht nur den Balkon, sondern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren