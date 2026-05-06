Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Fußgängerin nach Unfall schwerverletzt (30.04.2026)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Am vergangenen Donnerstag hat sich auf der Hauptstraße in Triberg eine Fußgängerin bei einem Unfall schwerverletzt. Ein 31-Jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen von der Schwendistraße auf die Hauptstraße eine 66-jährige Fußgängerin. Die Seniorin verletzte sich durch den Aufprall und Sturz schwer und musste in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand kein Sachschaden.

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