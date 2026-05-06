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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen
Lkr. Konstanz) 91-jährige Vermisste lebend aufgefunden (06.05.2026)

Singen (ots)

Die seit Dienstagmittag aus dem Krankenhaus Singen vermisste 91-Jährige konnte im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen lebend aufgefunden werden. Ein Zeugenhinweis auf Grund der Öffentlichkeitsfahndung führte zum auffinden der Frau. Ein Rettungswagen brachte sie zurück in das Krankenhaus.

Medien, die das Bild der Frau veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

Anbei der Link zur Ursprungsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6270109

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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