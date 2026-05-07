Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A 81

Landkreis Konstanz) Porsche contra Regen (06.05.2026)

Engen - A 81 (ots)

Den Kampf gegen die Naturgewalten hat am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, bei starkem Regen ein Porsche auf der Autobahn 81 verloren. In Richtung Singen unterwegs verlor eine 34-Jährige nach der Anschlussstelle Geisingen in ihrem Porsche beim Überholen die Haftung und geriet bei schwierigen Straßenverhältnissen ins Schleudern. Mit der Front des Sportwagens prallte sie gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Sie verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Der Sachschaden beträgt etwa 50.000 Euro.

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