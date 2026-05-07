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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrer verletzt sich leicht bei Unfall (04.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Durch einen Unfall am Montag, gegen 8:30 Uhr, hat sich ein Radfahrer auf der Einmündung Marbacher Straße und der Straße "Fürstenbergring" leichtverletzt. Ein linksabbiegender 36-jähriger VW-Fahrer übersah den 57-jährigen Radler. Der war auf dem Radweg entlang des Fürstenbergrings unterwegs. Es folgte ein Zusammenstoß mit leichten Verletzungen beim Zweiradfahrer die eine Fahrt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach sich zogen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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