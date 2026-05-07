Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lkr. Konstanz, Lkr. Tuttlingen, Lkr. Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis) Bilanz des Polizeipräsidiums Konstanz zum länderübergreifenden Fahndungs- und Sicherheitstag (06.05.2026)

Konstanz (ots)

Am Mittwoch hat sich das Polizeipräsidium Konstanz am neunten länderübergreifenden Sicherheitstag für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum beteiligt. Hierbei führten die Polizeibeamten präsidiumsweit insgesamt elf Kontrollaktionen - darunter eine Großkontrolle auf dem Parkplatz Hasenrain West an der Autobahn 81 - durch.

Im Zeitraum von 11 Uhr bis 22 Uhr kontrollierten Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Einsatz sowie des Zolls, insgesamt 687 Personen sowie 182 Fahrzeuge. Vier Personen wurden in Polizeigewahrsam genommen bzw. festgenommen; darunter wurden zwei Haftbefehle vollstreckt. Fünf Fahrer nahmen ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil, bei drei Fahrern bestand der Verdacht auf Alkohol- bzw. Drogeneinfluss.

Außerdem wurden neun Strafverfahren sowie zwölf Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz bzw. das Ausländerrecht eingeleitet. Dabei konnten unter anderem sechs Messer, ein Schlagstock, eine Schusswaffe, ein Pfefferspray sowie Kleinstmengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrollen hatten die Polizisten zudem den Verkehr im Blick: Es wurden insgesamt 32 Verkehrsordnungswidrigkeiten registriert.

Flankierend zu den Kontrollmaßnahmen führten Kolleginnen und Kollegen der Prävention Bürger- und Beratungsgespräche durch und informierten zu Themen von Einbruchschutz über Cybersicherheit bis hin zu Verkehrssicherheit.

Um die Sicherheit im öffentlichen Raum nachhaltig zu stärken, setzt das Polizeipräsidium weiterhin auf Präsenz, Messerverbotskontrollen sowie Präventionsmaßnahmen und geht konsequent gegen Straftäter vor.

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