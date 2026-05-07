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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen
Lkr. Tuttlingen) 27-Jähriger fliegt aus Bar und landet in Polizeigewahrsam (07.05.2026)

Trossingen (ots)

Ein erheblich betrunkener Gast einer Bar hat am frühen Donnerstagmorgen zunächst einen Verweis aus der Gaststätte erhalten und ist im Anschluss im Polizeigewahrsam gelandet.

Der 27-jährige Mann meldete sich gegen 00:15 Uhr selbst bei der Polizei, nachdem er durch den Betreiber aus einer Bar in der Straße "In Grubäcker" verwiesen worden und er damit nicht einverstanden war. Die Polizeibeamten konnten den offensichtlich erheblich alkoholisierten Mann sichtlich aufgebracht vor der Gaststätte antreffen. Da er unmittelbar versuchte, auf den Streifenwagen zu springen, nahmen ihn die Polizisten vor Ort zunächst in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab etwa 2,5 Promille.

Einen ausgesprochenen Platzverweis ignorierte der 27-Jährige, weshalb die Polizisten ihn schließlich zum Polizeirevier Spaichingen brachten, wo er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Die entsprechenden Kosten des Einsatzes werden dem Mann nun in Rechnung gestellt.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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