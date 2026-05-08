Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Unbekannte versuchen in Volksbank Tennenbronn einzubrechen: Polizei bittet um Hinweise (07.05.2026)

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch in eine Volksbankfiliale in Tennenbronn.

Im Zeitraum von Mittwoch, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 08:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Kellerräumen des auch als Bank genutzten Gebäudes. Dort versuchten die Täter offensichtlich, eine Tür zur Bank aufzubrechen, scheiterten jedoch. Unverrichteter Dinge konnten die bislang unbekannten Täter das Gebäude wieder unerkannt verlassen.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise, insbesondere von Anwohnern, Nachbarn oder Bankkunden, werden unter Tel. 07422 27010 entgegengenommen.

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