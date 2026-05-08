Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahtsmissachtung füht zu Unfall mit zwei Leichtverletzten (07.05.2026)

Blumberg - B 27 (ots)

Gegen 16 Uhr, hat sich an der Einmündung der Bundesstraße 27 und der Kreisstraße 5748 ein Unfall mit zwei Leichtverletzten ereignet. Ein 57-jähriger Lastwagenfahrer übersah an der Einmündung eine vorfahrtsberechtigte 61-jähige Skoda-Fahrerin. Diese war in Richtung Kommingen unterwegs. Durch den folgenden Zusammenprall verletzten sich die beiden Fahrer leicht, während sich der Skoda sogar überschlug. Auf dem Dach kam dieser zum Liegen. Der Unfallverursacher kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

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