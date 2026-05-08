Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch im Ortsteil Zollhaus (07.05.2026)

Blumberg (ots)

Über den Donnerstagmittag haben Unbekannte in ein Haus an der Straße "Lindenbühl" eingebrochen. Zwischen 10:30 Uhr und 13:45 Uhr, brachen die Täter eine Terassentür auf und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Das Diebesgut ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen, die um die Mittagszeit an der Straße Verdächtiges beobachtete haben werden gebeten sich, unter der Nummer 07702 / 41066, beim Polizeiposten Blumberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell