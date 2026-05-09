Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 09.05.2026

Heinsberg (ots)

Wegberg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, den 09.05.2026 gegen 15.00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung In Berg Ecke Hospitalstraße Ecke Landstraße 3 ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 43-jährige Frau befuhr die Landstraße 3 und wollte nach links in die In Berg Straße einbiegen. Sie musste verkehrsbedingt halten. Ein 53-jähriger Mann, welcher ebenfalls die Landstraße 3 in Richtung In Berg befuhr, sah das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr auf. Dabei wurde das Fahrzeug der Frau gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben, welches aus RTG In Berg entgegen gefahren kam. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Kreuzung wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt und ist jetzt wieder freigegeben.

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