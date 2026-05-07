POL-HS: Diebstahl aus Pkw
Heinsberg-Schafhausen (ots)
Zwischen dem 6. Mai (Mittwoch), 19 Uhr, und dem 7. Mai (Donnerstag), 6 Uhr, gelangten Unbekannte in der Straße Im Mühlenkamp in den Innenraum eines Pkw und stahlen nach ersten Erkenntnissen Lohnabrechnungen und Bargeld.
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