Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mann entblößt sich am Bahnhof

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Emden (ots)

Ein Exhibitionist hat sich am frühen Samstagmorgen am Bahnhof Emden entblößt und Reisende belästigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei hatte der 54-Jährige sich gegen 05:10 Uhr, auf dem Bahnsteig zu Gleis 5, in unmittelbarer Nähe einer jungen 18 -jährigen Frau entblößt und an seinem Geschlechtssteil manipuliert.

Eine aufmerksame 39-jährige Zeugin bemerkte dieses und forderte den Mann auf seine Handlung zu unterlassen. Nach dem sie ihn angesprochen hatte richtete der Mann seine Aufmerksamkeit auf die 14-jährige Tochter der Frau und machte in Richtung des jungen Mädchens obszöne Gesten und anstößige Äußerungen und manipulierte erneut an seinem Geschlechtsteil.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen vor Ort die Personalien des Mannes auf und verwiesen ihn des Bahnhofs. Gegen den amtsbekannten Mann bestand bereits ein Hausverbot. Während der Durchsetzung des Platzverweises zeigt sich der Mann äußerst unkooperativ. Die Bundespolizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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