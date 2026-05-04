Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl am Bahnhof in Emden vollstreckt

Bild-Infos

Download

Emden (ots)

Letzte Nacht hat die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann im Bahnhof Emden festgenommen. Der 23-Jährige muss für 22 Tage ins Gefängnis.

Der Mann war einer Streife der Bundespolizei gegen 03:20 Uhr am Bahnhof aufgefallen und kontrolliert worden.

Bei der Überprüfung der Personalien des 23-jährigen Deutschen stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war im Februar 2025 rechtskräftig wegen Übler Nachrede und Bedrohung verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 1.100 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 22 Tagen zu verbüßen.

Weil der 23-Jährige den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell