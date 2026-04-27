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BPOL-BadBentheim: Vermeintliches Sturmgewehr im Kofferraum - Strafanzeige

BPOL-BadBentheim: Vermeintliches Sturmgewehr im Kofferraum - Strafanzeige
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Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze bei einem 37-jährigen Mann ein vermeintliches Sturmgewehr sichergestellt. Dieses wurde im Kofferraum seines Fahrzeuges aufgefunden.

Der Mann wurde gegen 23:15 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Fahrer eines VW Caddy in der Kontrollstelle an der Autobahn 280 auf dem Rastplatz Bunderneuland kontrolliert.

Bei der Kontrolle wurde durch die Bundespolizisten ein täuschend echt aussehendes Sturmgewehr im Kofferraum des Fahrzeugs aufgefunden. Bei der Waffe handelte es sich bei näherer Betrachtung um die Nachbildung eines amerikanischen M4 Sturmgewehrs als Softairwaffe. Da diese eine Geschossenergie vom weit mehr als 0,5 Joule aufwies und kein Prüfzeichen besaß, handelte es sich allerdings um eine verbotene Schusswaffe.

Das Gewehr wurde sichergestellt und den 37-jährigen Polen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seine Reise schließlich fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marcel Fehr
Telefon: 05924 7892-2401
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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