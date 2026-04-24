Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Festnahme am Hauptbahnhof - 58-Jähriger muss für ein halbes Jahr ins Gefängnis

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Donnerstagmorgen hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Oldenburg einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 58-Jährige muss für ein halbes Jahr ins Gefängnis.

Bundespolizisten hatten den deutschen Staatsangehörigen gegen 07:15 Uhr morgens kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde.

Der Mann war im Januar 2025 wegen Beleidigung in fünf Fällen und Bedrohung in zwei Fällen sowie geringwertigen Betruges in zwei Fällen, zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden.

Da er der Aufforderung zum Strafantritt nicht gefolgt war, wurde er per Haftbefehl gesucht. Der Mann wurde von den Bundespolizisten verhaftet und zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell