Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 50 Tage Gefängnis für einen 40-Jährigen - Gesuchter Mann von der Bundespolizei festgenommen

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Bad Bentheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Abend einen 40-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.

Der 40-jährige rumänische Staatsangehörige wurde von Zivilfahndern der Bundespolizei in einem grenzüberschreitenden Zug aus den Niederlanden im Bahnhof Bad Bentheim angetroffen und polizeilich kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Kiel mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ. Er war im Juli 2025 wegen Erschleichen von Leistungen verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 2.500 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen.

Da der Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Des Weiteren interessierte sich die Justiz für den derzeitigen Aufenthalt des Mannes. Sie hatten ihn zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

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