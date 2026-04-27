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BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - 35-Jähriger entgeht Gefängnisaufenthalt

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl - 35-Jähriger entgeht Gefängnisaufenthalt
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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum Samstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Dem 35-Jährigen drohten knapp anderthalb Monate Gefängnis.

Der Mann wurde gegen 0:40 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze als Beifahrer eines Autos in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Iraker ein Haftbefehl der zuständigen Staatsanwaltschaft vorlag. Er war zuvor gerichtlich wegen Bedrohung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von knapp anderthalb Monaten verurteilt worden. Lediglich durch die Zahlung einer Geldstrafe von 2.000 Euro könnte der Gefängnisaufenthalt abgewendet werden.

Dem Verhafteten gelang es schließlich, den haftbefreienden Betrag von 2.000 Euro aufzubringen und er zahlte zudem knapp 100,- Euro ausstehender Verfahrenskosten.

So konnte der 35-Jährige im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marcel Fehr
Telefon: 05924 7892-2401
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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