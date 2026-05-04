Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Betrunkener Mann zwingt Lokführer zur Schnellbremsung

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Bad Zwischenahn (ots)

Am gestrigen Abend kam es am Bahnübergang Kammakerweg zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Ein alkoholisierter 62-jähriger Mann überquerte trotz geschlossener Schranke einen Bahnübergang.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei betrat der Mann gegen 18:15 Uhr den geschlossenen Bahnübergang, ohne zuvor Kontakt mit dem Fahrdienstleiter zum Öffnen der Anrufschranke aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich bereits ein Zug der Nordwestbahn.

Der Triebfahrzeugführer erkannte rechtzeitig die Situation, gab einen Achtungspfiff ab und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Ein Zusammenstoß konnte dadurch nur knapp verhindert werden.

Während des Vorfalls befanden sich 86 Reisende im Zug. Die Reisenden wurden durch die Schnellbremsung nicht verletzt. Der Triebfahrzeugführer ließ sich ablösen. Bei dem 62-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 2,4 Promille gemessen.

Die Bundespolizei hat gegen den 62-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen strafrechtliche Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Infolge des Vorfalls kam es zu erheblichen Behinderungen im Bahnverkehr.

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