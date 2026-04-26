PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an KFZ

Greiz (ots)

Am Samstagabend (25.04.2026) gegen 22:30 Uhr kam es auf dem Greizer Markt zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Ford und VW. Dabei beschädigte der Täter die zwei Fahrzeuge und verursachte einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte ein 18-jähriger festgestellt und als Täter identifiziert werden. Gegen die Person wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. <TF>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 07:46

    LPI-G: Motorradfahrer verunfallt und verletzt sich schwer

    Auma-Weidatal (ots) - Am Freitagnachmittag (24.04.2026) gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Unfall eines Motorradfahrers. Der 37-jährige befuhr die K530 zwischen Wernsdorf und Albersdorf, dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und verunfallte schwer. Anschließend wurde der Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 07:45

    LPI-G: Einbruch im Fürstlich Greizer Park

    Greiz (ots) - Am Morgen des 26.04.2026, gegen 04:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Sommerpalais und das angrenzende Küchenhaus im Fürstlich Greizer Park. Die unbekannten Tatverdächtigen erlangten dabei durch gewaltsames Öffnen diverser Fenster Zutritt zu den Gebäuden und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden wird im oberen vierstelligen Bereich beziffert. Eine sofortig ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 07:44

    LPI-G: Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

    Hohenleuben (ots) - Ein 47-jähriger befuhr am Samstagabend (25.04.2026) gegen 22:05 Uhr mit einem PKW VW Golf die L1083 zwischen Hohenleuben und Brückla. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichentafeln entstempelt waren, der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hatte, er positiv auf Cannabis getestet wurde und einen Atemalkoholwert von 0,44 Promille aufwies. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren