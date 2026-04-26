Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an KFZ

Greiz (ots)

Am Samstagabend (25.04.2026) gegen 22:30 Uhr kam es auf dem Greizer Markt zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Ford und VW. Dabei beschädigte der Täter die zwei Fahrzeuge und verursachte einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte ein 18-jähriger festgestellt und als Täter identifiziert werden. Gegen die Person wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. <TF>

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