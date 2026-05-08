Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind auf Fahrrad von Auto angefahren

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (7. Mai) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ein 10 Jahre alter Junge war mit seinem Fahrrad gegen 15 Uhr auf dem Fahrradweg der Erzbischof-Philipp-Straße aus Richtung Linderner Straße kommend in Fahrtrichtung Ostpromenade unterwegs, als er die Einmündung zum Klevchen passierte. Aus dem Klevchen kam zu diesem Zeitpunkt ein Pkw der Marke Audi. Der Wagen stieß gegen das Fahrrad des Jungen. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Wagen entfernte sich in unbekannte Richtung und wird nun von der Polizei gesucht. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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