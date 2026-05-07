POL-HS: Leichtkraftrad entwendet

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Einbrecher drangen am Mittwoch (6. Mai) zwischen 11.40 Uhr und 13.35 Uhr an der Kaphofstraße gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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