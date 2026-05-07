POL-HS: Leichtkraftrad entwendet
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Comeniusstraße gewaltsam in eine Garage ein und entwendeten hieraus ein Leichtkraftrad der Marke Husqvarna, an dem ein Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht war. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend (6. Mai), 20 Uhr, und Donnerstagmorgen (7. Mai), 6 Uhr.
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