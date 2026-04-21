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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Konsum verschiedener Drogen - Weiterfahrt untersagt

Warendorf (ots)

Ein 21-jähriger Ahlener hat sich den Montagabend (20.04.2026, 19.40 Uhr) sicher anders vorgestellt - geendet hat er mit einer Blutprobenentnahme und Untersagung der Weiterfahrt.

Polizisten fiel der Ahlener in seinem Auto auf der Zeppelinstraße auf, weil er deutlich zu schnell fuhr, Aufforderungen anzuhalten kam er umgehend nach.

Während der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein freiwilliger Drogenvortest war positiv auf verschiedene Substanzen.

Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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