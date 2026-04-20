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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Kupferrohre gestohlen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Täter hat Ende vergangener Woche mehrere Kilogramm Kupferrohre in Warendorf-Hoetmar gestohlen.

Gegen 14.00 Uhr am Freitag (17.04.2026) lud der Mann die Rohre aus einer Garage eines Einfamilienhauses an der Wagenfeldstraße in seinen weißen Transporter - vermutlich Sprinter - und flüchtete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 25 bis 40 Jahre alt, schwarze Haare, Bart, schwarz rote Sportjacke (im unteren Teil schwarz, oberhalb der Brust rot), Jogginghose mit weißem Streifen an der Seite, graue Handschuhe an den Händen. Das Kennzeichen des Transporters hatte eine Recklinghausener Ortskennung.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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