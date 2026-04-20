Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Rentner mit Spenden-Masche bestohlen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Ein Rentner ist bereits am Donnerstag (16.04.2026, 16.00 Uhr) Opfer eines Betrügers in Wadersloh geworden.

Der Unbekannte kontaktierte den über 70-Jährigen Wadersloher auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Mühlenfeldstraße. Auf einem Plakat stand, dass er taubstumm sei und dringend eine Spende benötige. Der Rentner offerierte ihm zunächst Bargeld, was der Unbekannte ablehnte. Stattdessen hielt er ihm ein Gerät vor, das mit EC-Karte bedient werden könnte. Im guten Glauben dem taubstummen Mann zu helfen, legte der Wadersloher die Karte auf, um ihm einen kleinen Betrag zukommen zu lassen. Nachdem dies beim ersten Mal angeblich nicht funktioniert habe und auch ein zweiter Versuch vermeintlich gescheitert war, gab ihm der Rentner doch das Bargeld und ging.

Wenig Zeit später stellte er fest, dass der Unbekannte zwei Mal Geld abgebucht hatte, deutlich mehr, als als Spende vereinbart war.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 30 Jahre alt, westeuropäischer Phänotyp, weiße Hose, weiße Jacke, kein Bart, keine Brille.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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