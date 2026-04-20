POL-WAF: Beelen. Zusammenstoß von Pkw und Radfahrer
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagnachmittag (17.04.2026, 13.50 Uhr) ein Radfahrer in Beelen leicht verletzt worden.
Eine 66-jährige Frau aus Ennigerloh fuhr mit ihrem Auto auf der Dreingaustraße, um nach rechts abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs, stieß sie mit einem von links kommenden 41-jährigen Radfahrer aus Warendorf zusammen. Dieser stürzte und verletzt sich leicht.
Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf über 2200 Euro geschätzt.
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