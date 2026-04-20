Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Zusammenstoß von Pkw und Radfahrer

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagnachmittag (17.04.2026, 13.50 Uhr) ein Radfahrer in Beelen leicht verletzt worden.

Eine 66-jährige Frau aus Ennigerloh fuhr mit ihrem Auto auf der Dreingaustraße, um nach rechts abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs, stieß sie mit einem von links kommenden 41-jährigen Radfahrer aus Warendorf zusammen. Dieser stürzte und verletzt sich leicht.

Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf über 2200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell