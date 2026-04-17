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Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Viele Kraftfahrzeugführer zu schnell

Warendorf (ots)

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist weiterhin eine der wesentlichen Hauptunfallursachen. Die Polizei NRW nahm daher an der geplanten europaweiten Aktionswoche ROADPOL Speed vom 13. bis 19. April teil.

Die Kreispolizeibehörde Warendorf hat gemeinsam mit dem Kreis Warendorf im Rahmen dieser Aktionswoche am Donnerstag (16.04.2026) einen Kontrolltag durchgeführt, bei dem die Geschwindigkeit im besonderen Fokus stand.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag dieses Mal im Einzugsbereich der Polizeiwache Oelde. Hierbei wurden insgesamt 414 Verstöße festgestellt.

Von den 275 von der Polizei festgestellten Verstößen wurden 185 mit einem Verwarngeld und 90 mit einem Bußgeld geahndet.

Kreis und Polizei werden weiterhin die Geschwindigkeiten von Kraftfahrzeugführern kontrollieren. Aber nicht nur an Schwerpunkttagen, sondern täglich müssen Kraftfahrzeugführer zu jeder Zeit an jedem Ort mit Messungen rechnen. Denn zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen für schwere Unfälle mit gravierenden Folgen auf unseren Straßen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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