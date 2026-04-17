POL-WAF: Korrektur der Pressemitteilung vom 17.04.2026
10:10 Uhr Oelde. Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall
Warendorf (ots)
Richtigerweise muss es in der Überschrift lauten:
Oelde. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall.
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