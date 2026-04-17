POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Brand gesucht
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (16.04.2026) um 23.40 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Feuer am Föhrenweg in Ahlen gemeldet. Unbekannte Täter hatten scheinbar eine Mülltonne angezündet. Das Feuer hatte sich bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits auf den Anbau eines Kiosk und einen Baum ausgeweitet. Zur Sicherheit wurde durch die Feuerwehr ein angrenzendes Mehrfamilienhaus evakuiert. Die Bewohner konnten nach Beendigung der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Schaden entstand an dem Mehrfamilienhaus nicht.
Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.
Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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