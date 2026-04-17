Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (16.04.2026) um 17.05 Uhr kam es in Oelde an der Kreuzung Sudbergweg / Von-Büren-Allee zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-Jähriger aus Bielefeld befuhr mit seinem Pkw den Sudbergweg und bog an der genannten Kreuzung nach rechts in Richtung Oelde ab. Hier fuhr ein 61-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Motorrad ebenfalls in Richtung Oelde. Es kam auf der Von-Büren-Allee zum Zusammenstoß wodurch der Motorradfahrer stürzte. Durch den Unfall wurde der Hammenser schwer und der Bielefelder leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt.

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