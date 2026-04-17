Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 03.04.2026

08:05 Telgte-Westbevern. Brand einer Scheune

Warendorf (ots)

Die Brandermittlungen der Polizei und des Brandsachverständigen sind abgeschlossen. Infolge des erheblichen Zerstörungsgrades ist die genaue Brandursache nicht mehr feststellbar.

Der Sachschaden wird auf circa 200.000 Euro geschätzt.

Originalmitteilung:

Am Freitag (03.04.2026) gegen 01.32 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Scheune in Westbevern gemeldet. Dort war eine Scheune aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6249090

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