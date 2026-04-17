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Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 16.04.2026
15:28 Telgte. Verletzte nach Küchenbrand

Warendorf (ots)

Bei den Bewohnern der Wohnung handelte es sich um einen 50-jährigen Mann, einen 16-jährigen Jugendlichen, eine 18-Jährige und einen 20-Jährigen. Alle vier leben in Telgte. Der 50-Jährige entdeckte das Feuer und löschte dieses selber mit einem Gartenschlauch. Hierbei zog er sich leichte Verbrennungen an den Händen zu. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die drei anderen Personen wurde durch Rettungskräfte untersucht blieben aber unverletzt.

Der Brand ging vom Herd in der Küche aus. Durch das Feuer ist Haus zur Zeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Der Brandort wurde beschlagnhamt, die Ermittlungen dauern an. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Originalmitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6256941

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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