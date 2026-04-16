Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Verletzte nach Küchenbrand

Warendorf (ots)

Drei Personen sind am Donnerstag (16.04.2026, 14.21 Uhr) bei einem Küchenbrand in Telgte verletzt worden.

Feuerwehr und Polizei wurden zunächst zu einem Wohnungsbrand am Danziger Weg gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in der Küche brannte. Kurz nach der Alarmierung waren laut Zeugen bereits alle Bewohner aus dem Haus raus.

Rettungskräfte kümmerten sich um zwei voraussichtlich leicht und eine, durch Verbrennungen, mittel bis schwer verletzte Person. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Angaben zur genauen Brandursache, zum Sachschaden und zu den Beteiligten können aktuell noch nicht gemacht werden.

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