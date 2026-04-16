Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Nach Schockanruf Bargeld übergeben

Warendorf (ots)

Eine 75-jährige Frau aus Oelde ist am Mittwoch (15.04.2026) Opfer von Betrügern geworden. Die Rentnerin bekam gegen 18.50 Uhr den ersten Anruf einer unbekannten Täterin - dieser Anruf war ein so genannter Schockanruf, in denen die Täter ihren Opfern suggerieren, dass Familienmitglieder in schwere Unfälle verwickelt seien. Die unbekannte Anruferin ging so perfide vor, dass die Rentnerin ihr glaubte und Bargeld an einen Mann übergab, der kurze Zeit später an ihrem Haus erschien - weiter im Glauben, einem Familienmitglied damit zu helfen.

Der unbekannte Abholer wird wie folgt beschrieben: 40 bis 42 Jahre alt, circa 1.75 bis 1.78 Meter groß und sprach russisch.

Bitte beachten Sie unbedingt und berichten Sie auch Familienmitgliedern:

- Niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben. - Beenden Sie sofort das Gespräch: - wenn Sie nach Geld oder Wertgegenständen gefragt werden - wenn die 110 mit einer Vorwahl oder ohne im Display erscheint und/oder - wenn der unbekannte Anrufer Sie zur Verschwiegenheit auffordert.

- Erstatten Sie Strafanzeige!

Wir suchen jetzt Zeugen, die die Übergabe beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können?

Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

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