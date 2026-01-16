Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fußgängerin von Autofahrer bedroht

Einem Autofahrer ausweichen musste eine Fußgängerin am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Breslauer Straße. Die 49-Jährige war zu Fuß auf der Straße unterwegs, als der Autofahrer ihren Angaben zufolge von hinten direkt auf sie zufuhr und beschleunigte. Nur durch einen Sprung zur Seite habe die 49-Jährige einen Zusammenstoß verhindern können. Dabei stieß sie gegen ein geparktes Auto und verletzte sich leicht. Kurz darauf entdeckte sie zudem, dass ihr geparktes Fahrzeug mit Remoulade beschmiert worden war. Die Polizei ermittelt nun in der Sache und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Donnerstag in der Meistershofener Straße und in der Paulinenstraße stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei hielten sie zwischen 11 und 16.30 Uhr insgesamt 16 Autofahrer an, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. 15 weitere Fahrer waren nicht angeschnallt. Ein Autofahrer muss mit einem Bußgeld rechnen, da er verbotswidrig eine Busspur benutzte. Außerdem müssen auch vier Radfahrer wegen diverser Verstöße mit Bußgeldern rechnen. Auf einen Autofahrer kommt ein Fahrverbot zu, nachdem bei ihm durch einen Vortest eine Drogenbeeinflussung während der Fahrt nachgewiesen werden konnte. Ihm wurde in einem Klinikum eine Blutprobe entnommen, die nun ebenfalls untersucht wird. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Kressbronn

Radfahrerin muss Auto ausweichen

Zu Fall gekommen ist eine Radfahrerin am Donnerstagmorgen, nachdem sie in der Raiffeisenstraße einem Autofahrer ausweichen musste. Die 62 Jahre alte Frau wurde von dem bislang unbekannten Fahrzeuglenker gegen 7.15 Uhr überholt, als plötzlich Gegenverkehr kam. Da beide Autos und die Radfahrerin nebeneinander keinen Platz hatten, wich die 62-Jährige notgedrungen ins Bankett aus und stürzte dort. Sie zog sich mehrere leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der unbekannte Autofahrer fuhr indes weiter. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Tettnang

Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Mit über 1,5 Promille hat ein Autofahrer am Donnerstag kurz nach 23.45 Uhr in der Ravensburger Straße einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der 62 Jahre alte BMW-Lenker war in Richtung Bechlinger unterwegs, als er auf Höhe einer Tankstelle gegen ein geparktes Auto fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schob er den geparkten VW gegen eine Hauswand. Der Wagen des Unfallverursachers kam letztlich in einer Hofeinfahrt zum Stehen, wo er noch mehrere Mülltonnen umfuhr. Eigenen Angaben zufolge habe der alkoholisierte Fahrer einem entgegenkommenden Auto ausweichen müssen, Hinweise auf diesen Umstand fand die Polizei an der Unfallörtlichkeit aber nicht. Der 62-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, die nun ebenfalls nochmals toxikologisch untersucht wird. Insgesamt entstand an den beiden Autos, dem Gebäude, den Mülltonnen sowie einem ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Bordstein an der Unfallstelle ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des Fahrers.

Oberteuringen

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Eindeutige Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss hat eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagnachmittag bei einem 39 Jahre alten Autofahrer festgestellt. Die Beamten stoppten den Mann anlässlich einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein Vortest schlug auf THC an, weshalb der 39-Jährige in der Folge in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Weiterfahren durfte er nicht. Sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, drohen dem Mann ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot.

Markdorf

Jugendliche von Fahrzeug touchiert - Polizei bittet um Hinweise

Leichte Verletzungen hat eine 15-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 13 Uhr in der Eisenbahnstraße erlitten. Die Jugendliche überquerte die Straße auf Höhe der Gutenbergstraße zu Fuß und wurde dabei offenbar von einer bislang unbekannten Fahrzeuglenkerin touchiert, die zuvor in die Eisenbahnstraße eingebogen war. Die Unbekannte hielt kurz an und fragte die Jugendliche, ob alles in Ordnung sei. Die 15-Jährige gab zunächst an, nicht verletzt worden zu sein, weshalb die Frau ihre Fahrt fortsetzte. Erst später gab sich die Jugendliche aufgrund eintretender Schmerzen in ärztliche Behandlung und zeigte den Verkehrsunfall bei der Polizei an. Der Polizeiposten Markdorf bittet nun Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zur Fahrerin des weißen Pkw, die etwa 40 bis 50 Jahre alt sein und kurzes Haar tragen soll, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Auffahrunfall fordert eine Verletzte

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro hat ein Auffahrunfall am Donnerstag kurz nach 14 Uhr auf der B 31 zwischen den Anschlussstellen Nußdorf und Uhldingen (Spinne) gefordert. Ein 24 Jahre alter BMW-Lenker fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf den Seat einer vorausfahrenden 56-Jährigen auf und schob deren Wagen auf einen davor befindlichen VW eines 71-Jährigen. Die 56-Jährige wurde bei dem wuchtigen Zusammenstoß schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der BMW und der Seat waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell