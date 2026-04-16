Warendorf (ots) - Eine 75-jährige Frau aus Oelde ist am Mittwoch (15.04.2026) Opfer von Betrügern geworden. Die Rentnerin bekam gegen 18.50 Uhr den ersten Anruf einer unbekannten Täterin - dieser Anruf war ein so genannter Schockanruf, in denen die Täter ihren Opfern suggerieren, dass Familienmitglieder in schwere Unfälle verwickelt seien. Die unbekannte Anruferin ging so perfide vor, dass die Rentnerin ihr glaubte ...

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