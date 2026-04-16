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Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 16.04.2026
13:24 Nach Schockanruf Bargeld übergeben

Warendorf (ots)

Ergänzung für den Zeugenaufruf: die Geldübergabe fand an der Joseph-Höffner-Straße in Oelde statt

Originalmitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6256796

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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