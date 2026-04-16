POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 16.04.2026
13:24 Nach Schockanruf Bargeld übergeben
Warendorf (ots)
Ergänzung für den Zeugenaufruf: die Geldübergabe fand an der Joseph-Höffner-Straße in Oelde statt
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