Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Motorradfahrer in Füchtorf bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (16.04.2026, 14:50 Uhr) kam es auf der Ravensberger Straße in Sassenberg-Füchtorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Dissen am Teutoburger Wald fuhr von einem Parkplatz auf die Ravensberger Straße und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden 21-jährigen Motorradfahrers aus Rheine. Der 21-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Pkw. Durch die Kollision wurde der 21-jährige schwer verletzt; er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bielefeld geflogen. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

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