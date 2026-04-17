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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Motorradfahrer in Füchtorf bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (16.04.2026, 14:50 Uhr) kam es auf der Ravensberger Straße in Sassenberg-Füchtorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Dissen am Teutoburger Wald fuhr von einem Parkplatz auf die Ravensberger Straße und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden 21-jährigen Motorradfahrers aus Rheine. Der 21-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Pkw. Durch die Kollision wurde der 21-jährige schwer verletzt; er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bielefeld geflogen. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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