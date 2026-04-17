POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (16.04.2026) um 12.25 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Ennigerloh-Enniger zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-Jährige aus Münster befuhr die Straße in Richtung L 547 und musste hinter einem geparkten Fahrzeug warten. Ein 20-jähriger Mann aus Bergkamen fuhr in gleicher Richtung und fuhr auf das Fahrzeug der Münsteranerin auf. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell