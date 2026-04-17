Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (16.04.2026) um 12.25 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Ennigerloh-Enniger zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-Jährige aus Münster befuhr die Straße in Richtung L 547 und musste hinter einem geparkten Fahrzeug warten. Ein 20-jähriger Mann aus Bergkamen fuhr in gleicher Richtung und fuhr auf das Fahrzeug der Münsteranerin auf. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

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