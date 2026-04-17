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Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Grauen Opel Corsa angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch (15.04.2026) 20 Uhr bis Donnerstag (16.04.2026) 8 Uhr wurde an der Schückingstraße in Warendorf ein geparkter Opel Corsa an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.04.2026 – 09:29

    POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (16.04.2026) um 12.25 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Ennigerloh-Enniger zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-Jährige aus Münster befuhr die Straße in Richtung L 547 und musste hinter einem geparkten Fahrzeug warten. Ein 20-jähriger Mann aus Bergkamen fuhr in gleicher Richtung und fuhr auf das Fahrzeug der Münsteranerin auf. ...

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