POL-WAF: Warendorf. Grauen Opel Corsa angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (16.04.2026) um 12.25 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Ennigerloh-Enniger zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-Jährige aus Münster befuhr die Straße in Richtung L 547 und musste hinter einem geparkten Fahrzeug warten. Ein 20-jähriger Mann aus Bergkamen fuhr in gleicher Richtung und fuhr auf das Fahrzeug der Münsteranerin auf. ...

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