POL-WAF: Warendorf. Grauen Opel Corsa angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
In der Zeit von Mittwoch (15.04.2026) 20 Uhr bis Donnerstag (16.04.2026) 8 Uhr wurde an der Schückingstraße in Warendorf ein geparkter Opel Corsa an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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