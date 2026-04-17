POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (16.04.2026) in der Zeit von 9 Uhr bis 15.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Ahlener Straße in Beckum ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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