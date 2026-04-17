POL-WAF: Beckum. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (16.04.2026) um 17.05 Uhr kam es in Oelde an der Kreuzung Sudbergweg / Von-Büren-Allee zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-Jähriger aus Bielefeld befuhr mit seinem Pkw den Sudbergweg und bog an der genannten Kreuzung nach rechts in Richtung Oelde ab. Hier fuhr ein 61-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Motorrad ebenfalls in Richtung Oelde. Es kam auf der Von-Büren-Allee zum Zusammenstoß ...

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