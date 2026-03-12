Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 46-Jährigen aus Ueckermünde

Ueckermünde (ots)

Die seit dem 10. März 2026 vermisste 46-Jährige aus Ueckermünde konnte am heutigen Tag wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung der persönlichen Angaben und der Fotos im Zusammenhang mit der Suche nach der Vermissten.

