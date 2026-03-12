Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kleinbusfahrer rast mit fast 200 km/h über die B105

B105/V-R (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (06. März 2026) fiel einer Videowagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen auf der Bundesstraße 105 zwischen Greifswald und Stralsund ein Volkswagen-Kleinbus auf, der offensichtlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h deutlich überschritt.

Die Beamten mussten dabei in der Spitze 199 km/h auf dem Tacho erreichen, um an dem Fahrzeug dranzubleiben. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle stellten sie fest, dass die eingetragene Höchstgeschwindigkeit des Kleinbusses bei 190 km/h lag.

Der 54-jährige deutsche Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen schien ohne Rücksicht auf die übrigen Verkehrsteilnehmer im Feierabendverkehr die höchstmögliche Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug auf der Strecke erreichen zu wollen.

Es ergab sich der Anfangsverdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Entsprechend wurde noch vor Ort der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

