Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Iserlohn (ots)
1. Messstelle Iserlohn, Seilerseestraße, Zeit 15.01.2026, 7 bis 8:15 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 888, Verwarngeldbereich 6, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 93 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
