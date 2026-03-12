PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Autofahrerin mit fast 1,5 Promille am Steuer von Polizei gestoppt

Insel Usedom (ots)

Am 11.03.2026, gegen 20:40 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heringsdorf auf der Seestraße in Bansin einen Mercedes mit auffälliger Fahrweise. Die Beamten entschlossen sich, den Wagen zu kontrollieren, und forderten die Fahrerin mit Anhaltesignal und Blaulicht zum Anhalten auf, was diese zunächst zu ignorieren schien.

Nachdem sie ihren PKW schließlich stoppte, führten die Beamten eine Kontrolle bei der 44-jährigen Deutschen durch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass die Fahrerin zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da die 44-Jährige somit absolut fahruntüchtig war, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde bei ihr eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen die Frau aus Vorpommern.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 02:45

    POL-NB: Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in 18317 Saal

    Barth (ots) - Am 11.03.2026 gegen 21:05 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass in der Hofstraße in 18317 Saal eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus brennen soll. Der Zeuge war durch die Wohnungsinhaber, welche sich gegenwärtig im Urlaub im Ausland befinden, darüber informiert worden, dass die Luftwerte ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 15:38

    POL-NB: Schwerer Unfall nahe des Rings

    Neubrandenburg (ots) - In der Werderstraße nahe des Friedrich-Engels-Rings ist es gegen 14:25 Uhr zu einem schweren Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer gekommen. Der Einsatz mit entsprechenden Kräften vor Ort läuft derzeit. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei soll der 86-jährige Autofahrer beim Abbiegen in die Werderstraße einen Radfahrer übersehen haben. Der Radfahrer wurde vom Auto erfasst. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren