Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Autofahrerin mit fast 1,5 Promille am Steuer von Polizei gestoppt

Insel Usedom (ots)

Am 11.03.2026, gegen 20:40 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heringsdorf auf der Seestraße in Bansin einen Mercedes mit auffälliger Fahrweise. Die Beamten entschlossen sich, den Wagen zu kontrollieren, und forderten die Fahrerin mit Anhaltesignal und Blaulicht zum Anhalten auf, was diese zunächst zu ignorieren schien.

Nachdem sie ihren PKW schließlich stoppte, führten die Beamten eine Kontrolle bei der 44-jährigen Deutschen durch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass die Fahrerin zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da die 44-Jährige somit absolut fahruntüchtig war, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde bei ihr eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen die Frau aus Vorpommern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell