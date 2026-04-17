POL-WAF: Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 16.04.2025 und 17.04.2025 Telgte. Verletzte nach Küchenbrand
Warendorf (ots)
Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.
https://warendorf.polizei.nrw/presse/telgte-verletzte-nach-kuechenbrand
https://warendorf.polizei.nrw/presse/nachtrag-zur-pressemitteilung-vom-16042026-1528-telgte-verletzte-nach-kuechenbrand
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