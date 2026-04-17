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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 16.04.2025 und 17.04.2025 Telgte. Verletzte nach Küchenbrand

Warendorf (ots)

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

https://warendorf.polizei.nrw/presse/telgte-verletzte-nach-kuechenbrand

https://warendorf.polizei.nrw/presse/nachtrag-zur-pressemitteilung-vom-16042026-1528-telgte-verletzte-nach-kuechenbrand

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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