POL-WAF: Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 16.04.2025 und 17.04.2025 Telgte. Verletzte nach Küchenbrand

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (16.04.2026) in der Zeit von 21.10 Uhr bis 22 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Beelener Straße in Warendorf ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in ...

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