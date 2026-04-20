Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Zusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots)

Zwei Autos sind am Freitag (17.04.2026, 14.55 Uhr) in Ennigerloh-Enniger zusammengestoßen, mehrere Personen wurden verletzt.

Ein 30-jähriger Ennigerloher fuhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße Richtung Enniger - mit im Auto saß ein vierjähriges Mädchen. Als er nach links in die Alte Neubeckumer Straße abbog, stieß er mit dem Auto einer 36-jährigen Frau aus Ascheberg zusammen. Auch sie war zuvor auf der Hauptstraße unterwegs, in Richtung Ennigerloh. Mit ihr befanden sich noch eine 56-jährige Ennigerloherin und zwei fünf und ein Jahr alte Kinder im Pkw. Rettungskräfte brachten alle vier zur ambulanten Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das vierjährige Mädchen aus Ennigerloh konnte vor Ort medizinisch betreut werden.

Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt, der Einmündungsbereich an der Hauptstraße war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für den Verkehr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell