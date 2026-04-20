POL-WAF: Ahlen. Toyota angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein silberner Toyota Corolla ist am Freitag (17.04.2026) in Ahlen angefahren und beschädigt worden.
Das Auto stand zwischen 16.30 Uhr und 17.10 Uhr in einem Parkhaus am Gebrüder-Kerkmann-Platz und wurde hinten rechts beschädigt.
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