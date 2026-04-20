Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Toyota angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein silberner Toyota Corolla ist am Freitag (17.04.2026) in Ahlen angefahren und beschädigt worden.

Das Auto stand zwischen 16.30 Uhr und 17.10 Uhr in einem Parkhaus am Gebrüder-Kerkmann-Platz und wurde hinten rechts beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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