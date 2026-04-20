Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (14.04.2026) in ein Einfamilienhaus an der Vellerner Straße in Ennigerloh eingebrochen.

Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam zwischen 08.40 Uhr und 09.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude und stahlen Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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