POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind am Freitag (14.04.2026) in ein Einfamilienhaus an der Vellerner Straße in Ennigerloh eingebrochen.
Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam zwischen 08.40 Uhr und 09.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude und stahlen Bargeld.
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