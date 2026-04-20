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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (14.04.2026) in ein Einfamilienhaus an der Vellerner Straße in Ennigerloh eingebrochen.

Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam zwischen 08.40 Uhr und 09.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude und stahlen Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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