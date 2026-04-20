Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Frau randaliert und beleidigt

Warendorf (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Sonntag (19.04.2026, 08.00 Uhr) eine randalierende Person in einer Tankstelle am Berliner Ring in Oelde.

Vor Ort stellten die Beamten eine bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene 39-jährige Oelderin fest. Diese hatte zuvor einen Kaffee geordert. Nachdem die Mitarbeiterin Geld gefordert hatte, begann die Oelderin zu beleidigen, zu pöbeln und zu randalieren. Auch andere Kunden ging die Frau an. Nachdem die Beamten den Sachverhalt aufgenommen und die 39-Jährige über Folgemaßnahmen aufgeklärt hatten, verließ sie die Tankstelle.

Kurze Zeit später fiel die Frau erneut auf, diesmal am Bahnhof - auch hier pöbelte und beleidigte sie andere Passanten an. Polizisten nahmen die Frau zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Auf dem Weg dahin, machte die Oelderin weiter und beleidigte eine Polizeibeamtin.

Ermittlungsverfahren sind eingeleitet.

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